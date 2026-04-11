Quarantacinque anni di musica nelle scuole medie di Ancona la celebrazione al Teatro delle Muse

Da anconatoday.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oltre quarantacinque anni, la musica fa parte del percorso scolastico nelle medie di Ancona, dal 1980 quando è stata introdotta ufficialmente. Oggi questa presenza è consolidata come un elemento fondamentale della vita culturale della città. La celebrazione di questa ricorrenza si è svolta al Teatro delle Muse, dove si sono riuniti studenti, insegnanti e rappresentanti delle istituzioni per ricordare il percorso fatto finora.

ANCONA – Era il 1980 quando la musica entrava ufficialmente tra i banchi di scuola ad Ancona.Oggi, a distanza di quasi mezzo secolo, quella realtà è diventata un pilastro culturale per l’intera comunità.Per celebrare questo prestigioso traguardo, venerdì 17 aprile 2026, alle 17, la splendida.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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