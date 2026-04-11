Quarantacinque anni di musica nelle scuole medie di Ancona la celebrazione al Teatro delle Muse

Da oltre quarantacinque anni, la musica fa parte del percorso scolastico nelle medie di Ancona, dal 1980 quando è stata introdotta ufficialmente. Oggi questa presenza è consolidata come un elemento fondamentale della vita culturale della città. La celebrazione di questa ricorrenza si è svolta al Teatro delle Muse, dove si sono riuniti studenti, insegnanti e rappresentanti delle istituzioni per ricordare il percorso fatto finora.

ANCONA – Era il 1980 quando la musica entrava ufficialmente tra i banchi di scuola ad Ancona.Oggi, a distanza di quasi mezzo secolo, quella realtà è diventata un pilastro culturale per l’intera comunità.Per celebrare questo prestigioso traguardo, venerdì 17 aprile 2026, alle 17, la splendida.🔗 Leggi su Anconatoday.it Chiara Valerio al Ridotto del teatro delle Muse di Ancona per l'Alfabeto della memoriaAncona, 27 gennaio 2027 - Il Ridotto del Teatro delle Muse si prepara a diventare un laboratorio di parole e pensiero.