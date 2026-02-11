Quando scatta il taglio dell'Assegno unico 2026 e chi rischia di prendere meno soldi

A partire dal 2026, l’Assegno unico per i figli a carico non si rinnova automaticamente. Chi riceve questa forma di sostegno deve fare attenzione: non serve più presentare domanda, ma bisogna aggiornare l’Isee entro il 28 febbraio. Chi non rispetta la scadenza rischia di ricevere meno soldi o di perdere il beneficio del tutto.

Per l'Assegno unico per i figli a carico non va presentata richiesta di rinnovo nel 2026, ma bisogna rinnovare l'Isee entro il 28 febbraio. Altrimenti, da marzo si riceverà la somma minima. Si possono recuperare gli arretrati solo se ci si mette in regola con l'Isee entro la fine di giugno.🔗 Leggi su Fanpage.it

A partire da gennaio, entrano in vigore nuove soglie e modifiche agli importi dell’Assegno Unico.

Pagamenti Assegno Unico Gennaio 2026 ecco la prima data ( in anticipo )

