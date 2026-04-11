Quando la sanità non funziona | Perugia e Foligno letti in corsia E un infermiere segue 12 pazienti

Da lanazione.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In alcune strutture ospedaliere della regione, i corridoi vengono utilizzati come spazi di degenza temporanea, con letti posizionati direttamente in corsia. Il sindacato degli infermieri NurSind denuncia un aumento di questa pratica e segnala che, in alcuni casi, un singolo infermiere si prende cura di fino a 12 pazienti contemporaneamente. La situazione mette in evidenza le criticità nell’organizzazione del personale e nella gestione delle risorse sanitarie.

Perugia, 11 aprile 2026 –  Corridoi che diventano corsie di degenza. Eccola la fotografia di una situazione che, secondo il sindacato degli infermieri NurSind, si starebbe verificando con sempre maggiore frequenza all’interno dell’ Azienda Ospedaliera di Perugia. Una denuncia formale, inviata al Difensore civico della Regione, riaccende i riflettori su un problema delicato: pazienti ricoverati sistemati nei corridoi dei reparti. La segnalazione parla chiaro: non si tratterebbe di episodi isolati, ma di una pratica utilizzata per far fronte al sovraffollamento e alla carenza di posti letto. https:www.lanazione.itsalutemastectomie-chirurgia-seno-ovko6wcv "Pazienti assistiti nei corridoi”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Quando la sanità non funziona: Perugia e Foligno, letti in corsia. “E un infermiere segue 12 pazienti”

Accusato di aver ucciso un uomo in corsia, la rivelazione choc: "Non era un infermiere"Non solo avrebbe maltrattato e ucciso, ma avrebbe anche mentito sui suoi titoli universitari per farsi assumere.

Letti in corridoio all'ospedale di Perugia, Fratelli d'Italia: "La Regione chiarisca""Il sindacato delle professioni infermieristiche denuncia una situazione grave, con pazienti senza privacy ed esposti a rischi".

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