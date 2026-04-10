Letti in corridoio all' ospedale di Perugia Fratelli d' Italia | La Regione chiarisca

Alcuni pazienti sono stati trovati a dormire nei corridoi di un ospedale di Perugia, secondo quanto segnalato dal sindacato delle professioni infermieristiche. La denuncia riguarda la mancanza di privacy e l’esposizione a potenziali rischi per le persone assistite. Fratelli d’Italia chiede alla Regione di fornire chiarimenti sulla gestione della situazione. La situazione è stata resa nota pubblicamente e si attendono sviluppi ufficiali.

"Il sindacato delle professioni infermieristiche denuncia una situazione grave, con pazienti senza privacy ed esposti a rischi". Così i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia Eleonora Pace, Matteo Giambartolomei e Paola Agabiti intervengono in merito alla segnalazione di NurSind sulla carenza. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it "La Regione chiarisca quale sarà il futuro dell'ospedale di Borgotaro"Il consigliere Bocchi chiede quale ruolo funzionale e organizzativo verrà attribuito al Santa Maria nella pianificazione sanitaria provinciale e... Leggi anche: Regione Lombardia, guerre per le presidenze delle commissioni: Forza Italia contro Fratelli d’Italia e Lega Argomenti più discussi: Specchio a figura intera ora scontato del 22%: conviene, non lasciartelo scappare; Ospedale Perugia letti nei corridoi denuncia shock NurSind; Un corridoio per mettersi nei panni degli altri: iniziativa all'I.C. Pappagallo-Gesmundo. Abruzzo. Letti in corridoio, allarme all’Uo Geriatria Sud Po PescaraLa segreteria provinciale del Nursind denuncia una media di 6 letti in corridoi, con picchi che arrivano a 12-14. Una situazione disumana ed inaccettabile, oltre che rischiosa. E che rischia di ... quotidianosanita.it Ken Follett - I Pilastri della Terra Dopo la Trilogia The Century iniziata una nuova maratona. Il primo andato...c'è qualche "runner" che li ha letti tutti - facebook.com facebook