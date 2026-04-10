Crystal Palace-Newcastle domenica 12 aprile 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica 12 aprile 2026 alle ore 15:00 si sfidano Crystal Palace e Newcastle in una partita valida per il campionato di calcio. La differenza in classifica tra le due squadre è di soli tre punti, con i visitatori in vantaggio, anche se i londinesi hanno disputato un incontro in meno. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le formazioni che cercano punti fondamentali per la loro posizione in classifica.

Crystal Palace e Newcastle sono divisi da soli tre punti in classifica a favore degli ospiti ma i londinesi hanno giocato una partita in meno. Il recupero contro il Man City ovviamente non sarà facile comunque bisogna giocarlo. I Magpies restano sulla sconfitta nel derby contro il Sunderland, che è seguita al terribile 7-2 rimediato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Crystal Palace-Newcastle (domenica 12 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici Crystal Palace-Leeds (domenica 15 marzo 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiLa vittoria del 5 marzo che il Crystal Palace ha ottenuto in casa del Tottenham ha praticamente garantito al club londinese la permanenza in Premier... Temi più discussi: Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky; PREVIEW | Crystal Palace vs Newcastle - team news, lineups, predictions; Crystal Palace - Newcastle United | pronostico & migliori quote | 12.04.2026; Crystal Palace vs Newcastle United Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Premier League 12-04-2026. Pronostico Crystal Palace vs Newcastle – 12 Aprile 2026Nel palcoscenico affascinante della Premier League, il match tra Crystal Palace e Newcastle si gioca il 12 Aprile 2026 alle 15:00 al Selhurst Park. Una sfida ... news-sports.it Premier League, le formazioni di Manchester United-Sheffield Utd e Crystal Palace-NewcastleSfide importantissime per Newcastle e Manchester United, impegnati in un affannoso inseguimento ai posti che garantiranno l'accesso alle prossime coppe europee. Si recuperano le sfide del 29° turno: i ... tuttomercatoweb.com Europa League: vittoria per l’Aston Villa, pareggia il Forest; netto successo anche per il Palace L’Aston Villa si presenterà al ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Bologna con un prezioso vantaggio, dopo una vittoria sofferta ma meritata - facebook.com facebook