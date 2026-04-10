Crystal Palace-Newcastle domenica 12 aprile 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 12 aprile 2026 alle ore 15:00 si sfidano Crystal Palace e Newcastle in una partita valida per il campionato di calcio. La differenza in classifica tra le due squadre è di soli tre punti, con i visitatori in vantaggio, anche se i londinesi hanno disputato un incontro in meno. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le formazioni che cercano punti fondamentali per la loro posizione in classifica.

Crystal Palace e Newcastle sono divisi da soli tre punti in classifica a favore degli ospiti ma i londinesi hanno giocato una partita in meno. Il recupero contro il Man City ovviamente non sarà facile comunque bisogna giocarlo. I Magpies restano sulla sconfitta nel derby contro il Sunderland, che è seguita al terribile 7-2 rimediato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Crystal Palace-Newcastle (domenica 12 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

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