Gli esperti coinvolti nel progetto Snif, nato dalla collaborazione tra un istituto di ricerca, un’università e un centro di ricerca nazionale, si occupano di contrastare la diffusione di prodotti contraffatti nel settore dei profumi, dei sapori e degli aromi. Attraverso tecniche di analisi avanzate, cercano di individuare le imitazioni illegali. Il lavoro si svolge in un contesto di lotta contro la falsificazione, con l’obiettivo di proteggere la qualità e l’autenticità dei prodotti sul mercato.

Se c’è puzza di bruciato, meglio affidarsi a chi è dotato di fiuto. Gli esperti del progetto Snif (complimenti per l’acronimo), frutto di una joint venture fra istituto Ronzoni, Politecnico e Cnr, sono in guerra contro i falsari di profumi, sapori e aromi. Loro compito è smascherare le frodi in campo alimentare. Giusto, d’altra parte, mettere al sicuro la filiera, in particolare quella del Made in Italy, minacciata da professionisti del tarocco (e non parliamo di arance) le cui malefatte, secondo recenti conti della Coldiretti, hanno provocato danni per 100 miliardi di euro al comparto. Insomma, guai a chi ci prende per il naso a tavola, soprattutto se c’è chi il naso lo utilizza per difenderci dalle truffe nel piatto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Profumo di tarocco (non l’arancia)

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