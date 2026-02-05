Carnevale di Sciacca tre appuntamenti per bambini tra storie teatro e fantasia

Il Carnevale di Sciacca si prepara a coinvolgere i bambini con tre eventi dedicati a loro. Tra storie, spettacoli teatrali e giochi di fantasia, i più piccoli avranno l’opportunità di vivere la festa in modo divertente e coinvolgente. La città si anima con iniziative pensate apposta per farli divertire e trasmettere le tradizioni locali.

Il Carnevale di Sciacca dedica uno spazio speciale ai più piccoli, protagonisti della festa con un programma di iniziative pensate per unire tradizione, narrazione e creatività. Accanto agli eventi principali curati da Futuris e Record Eventi prende forma anche il calendario collaterale promosso.

