Prepararsi alla guerra Londra riscrive il Government War Book il libro segreto con i piani in caso di conflitto

Londra ha deciso di aggiornare e riscrivere il Government War Book, un documento riservato che contiene i piani di difesa del Regno Unito in caso di conflitto. Il testo, originariamente creato in passato, viene rivisto per riflettere le nuove esigenze strategiche e le minacce attuali. La revisione del documento si inserisce in un processo di preparazione alle eventuali emergenze militari e di sicurezza nazionale.

Londra vuole rispolverare e riscrivere il Government War Book, il documento segreto con i piani dettagliati per la difesa del Regno Unito in caso di conflitto, nato durante la prima guerra mondiale e rimasto inalterato per più di 50 anni. Il capo delle forze armate, il maresciallo dell'aeronautica inglese Richard Knighton, ne vuole preparare una versione nuova, coinvolgendo tutti i settori: l'esercito, le forze di polizie, gli ospedali, le industrie. «Sarà un modo per pensare diversamente a ciò che ci accade intorno, attingendo agli insegnamenti della Guerra Fredda ma in un contesto moderno, con una società moderna, con infrastrutture moderne», ha detto a Sky News. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - «Prepararsi alla guerra». Londra riscrive il Government War Book, il libro segreto con i piani in caso di conflitto “Prepararsi a rischio guerra Russia-Nato”, l’appello dei leader militari di Berlino e Londra(Adnkronos) – Un attacco dalla Russia ai Paesi Nato e il rischio di una guerra nel futuro dell'Europa? L'ipotesi purtroppo esiste, almeno stando a... Il grande libro delle lezioni simulate di Scienze Motorie: come prepararsi in modo efficace alla prova oraleNegli ultimi anni la lezione simulata è diventata uno degli elementi centrali nei concorsi docenti, nei percorsi abilitanti e nelle prove orali per... «Prepararsi alla guerra». Londra riscrive il Government War Book, il libro top secret con i piani