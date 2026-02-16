Prepararsi a rischio guerra Russia-Nato l’appello dei leader militari di Berlino e Londra

I leader militari di Berlino e Londra avvertono che una possibile aggressione della Russia contro i Paesi della Nato potrebbe portare a un conflitto nel cuore dell’Europa. La paura cresce perché il governo russo ha intensificato le esercitazioni militari vicino ai confini occidentali, aumentando le tensioni nella regione. In un messaggio rivolto ai cittadini, gli ufficiali invitano a essere pronti a ogni evenienza, sottolineando l’urgenza di prepararsi a scenari di crisi.

(Adnkronos) – Un attacco dalla Russia ai Paesi Nato e il rischio di una guerra nel futuro dell'Europa? L'ipotesi purtroppo esiste, almeno stando a quanto affermano i leader militari di Germania e Regno Unito, che oggi lanciano un appello congiunto ai cittadini europei esortandoli a prepararsi all'eventualità. "Come leader militari – scrivono in un articolo.

Oggi a Berlino si riuniscono i leader europei, i vertici dell’UE e della NATO per discutere della crisi in Ucraina.

