In questa mattina di sabato, le parole di una preghiera invitano a riconoscere le proprie imperfezioni e a chiedere perdono. La richiesta si rivolge a Dio, affidandosi alla protezione materna di Maria. La preghiera si concentra sulla consapevolezza della fragilità umana e sulla fiducia nella misericordia divina, sottolineando il ruolo di Maria come guida e conforto in momenti di bisogno.

In questo sabato ci affidiamo a Maria: la Sua presenza materna è il ponte sicuro che, nonostante le nostre fragilità, ci conduce dritti all’abbraccio misericordioso di Dio. Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinché ci guidi nel nostro cammino: “Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente”. Chiediamo per intercessione della Madonna aiuto e sostegno per questo nuovo giorno. Signore Dio, Tu mi hai creato, in modo miracoloso, a Tua immagine e somiglianza. Ma quanto spesso perdiamo questa somiglianza a causa del peccato! Oggi, siamo riconfortati e felici, perché abbiamo saputo da Cristo che egli non condanna, ma ci chiama ad una vita degna dei figli di Dio. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino, 11 Aprile 2026: siamo peccatori, ma chiediamo perdono a Dio

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Preghiera del mattino, 9 Aprile 2026: chiediamo al Signore il dono di una fede saldaIn questo giovedì di Adorazione, eleviamo la nostra lode al Santissimo Sacramento: chiediamo al Signore con la preghiera del mattino il dono di una...

Temi più discussi: Veglia di preghiera dell’11 aprile. Le Chiese in Italia aderiscono all’invito del Papa; Sabato 11 aprile la Giornata di preghiera per la pace; Il RnS aderisce alla richiesta di Papa Leone XIV unendosi alla Veglia di preghiera prevista per sabato 11 aprile 2026.; L’11 aprile la veglia di preghiera per la pace in unione ideale con Leone XIV.

La preghiera del mattinoRassegna ragionata dal web a cura di Tempi. La lettura dei giornali, diceva Hegel, è la preghiera che un vero laico recita al mattino. tempi.it

Preghiera del mattino, 7 Aprile 2026: per trasformare la nostra esistenza in una lode al PadrePreghiera del mattino sotto l'ala degli Angeli Custodi: trasforma ogni attimo in una lode al Padre e accogli questo giorno come Suo dono. lalucedimaria.it

L’intenzione di preghiera del Papa per il mese di aprile è dedicata ai sacerdoti che vivono momenti di difficoltà vocazionale, un invito a riscoprire la gioia del Vangelo attraverso la vicinanza, l’ascolto e la preghiera condivisa. Tra poco a Chiesa viva il fondatore - facebook.com facebook

L’intenzione di preghiera del Papa per il mese di aprile è dedicata ai sacerdoti che vivono momenti di difficoltà vocazionale, un invito a riscoprire la gioia del Vangelo attraverso la vicinanza, l’ascolto e la preghiera condivisa. Tra poco a @chiesatv2000 il fonda x.com