Maxi piscina di Iolo, corsa contro il tempo per non perdere i fondi Pnrr.

La costruzione della nuova piscina di Iolo rappresenta un progetto importante per la comunità locale. Con una dotazione di oltre sei milioni di euro provenienti dal PNRR, l’obiettivo è completare l’impianto entro i tempi stabiliti. La sfida principale riguarda la gestione delle tempistiche, per assicurare la realizzazione di questa infrastruttura e garantire i fondi necessari senza rischi di perdita.

Accanto agli impianti già utilizzati, c’è attesa anche per quello che è forse l’"impianto in divenire" per antonomasia, ossia lo Stadio dell’Acqua: è sempre più una corsa contro il tempo quella che si profila per arrivare alla realizzazione della nuova piscina di Iolo, scongiurando il rischio di perdere gli oltre sei milioni di euro di risorse provenienti dal Pnrr. C’era ottimismo per la nuova organizzazione da parte del vincitore del bando, ma saranno decisivi i prossimi mesi. L’obiettivo del commissario Sammartino è quello di tentare ogni strada possibile: è vero che l’obbligo attuale è quello di completare l’opera entro il prossimo 31 marzo, ma è anche vero che a livello nazionale sono molteplici i cantieri Pnrr che allo stato attuale non riusciranno a rispettare le scadenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

