Maxi piscina di Iolo corsa contro il tempo per non perdere i fondi Pnrr
La costruzione della nuova piscina di Iolo rappresenta un progetto importante per la comunità locale. Con una dotazione di oltre sei milioni di euro provenienti dal PNRR, l’obiettivo è completare l’impianto entro i tempi stabiliti. La sfida principale riguarda la gestione delle tempistiche, per assicurare la realizzazione di questa infrastruttura e garantire i fondi necessari senza rischi di perdita.
Accanto agli impianti già utilizzati, c’è attesa anche per quello che è forse l’"impianto in divenire" per antonomasia, ossia lo Stadio dell’Acqua: è sempre più una corsa contro il tempo quella che si profila per arrivare alla realizzazione della nuova piscina di Iolo, scongiurando il rischio di perdere gli oltre sei milioni di euro di risorse provenienti dal Pnrr. C’era ottimismo per la nuova organizzazione da parte del vincitore del bando, ma saranno decisivi i prossimi mesi. L’obiettivo del commissario Sammartino è quello di tentare ogni strada possibile: è vero che l’obbligo attuale è quello di completare l’opera entro il prossimo 31 marzo, ma è anche vero che a livello nazionale sono molteplici i cantieri Pnrr che allo stato attuale non riusciranno a rispettare le scadenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Scuole di Bari, corsa contro il tempo per i fondi Pnrr: cosa sarà pronto nel 2026
Leggi anche: I nostri impianti sportivi. Corsa contro il tempo per salvare il progetto Iolo
Maxi piscina di Iolo, corsa contro il tempo per non perdere i fondi Pnrr.
Maxi piscina di Iolo, corsa contro il tempo per non perdere i fondi Pnrr - Accanto agli impianti già utilizzati, c’è attesa anche per quello che è forse l’"impianto in divenire" per antonomasia, ossia ... lanazione.it
Imprevisto ‘bellico’ per la maxi piscina di Iolo - "Al momento siamo dentro tanto al cronoprogramma comunicato dalla ditta quanto alle scadenze Pnrr. lanazione.it
Luci accese, acqua ferma e un’atmosfera che invita a fermarsi Un progetto pensato per essere vissuto in ogni momento. Realizza con noi la tua piscina. 075 5178707 [email protected] #ronapiscine #piscina #pool #rona #piscinaperugia - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.