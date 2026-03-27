Dopo aver battuto l’Irlanda, la nazionale italiana ha assistito alla semifinale playoff tra Bosnia e Galles, vinta dalla Bosnia. Nel video, si vede Pio Esposito, Vicario e Dimarco festeggiare l’andamento della partita, in particolare il rigore realizzato dalla Bosnia. La sfida tra le due squadre rappresenta l’ultimo ostacolo per l’Italia prima dei prossimi Mondiali.

Sarà la Bosnia l’ultimo ostacolo per l’Italia nella corsa ai Mondiali. Dopo aver superato l’Irlanda, gli Azzurri - all’uscita dello stadio di Bergamo - hanno assistito all’altra semifinale playoff, in cui la Bosnia ha avuto la meglio sul Galles. In un video diventato virale, Federico Dimarco e alcuni compagni sono stati ripresi mentre esultavano alla notizia del risultato, gesto che però non è piaciuto ai tifosi bosniaci. Sui social, infatti, non sono mancate critiche, con accuse di mancanza di rispetto nei confronti della nazionale avversaria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dimarco, Pio Esposito e Vicario esultano dopo il rigore della Bosnia: il video

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