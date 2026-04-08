Cinque Terre | sensi unici e turismo etico per battere il caos

Il Parco delle Cinque Terre ha annunciato la chiusura del ponte di Pasqua 2026, segnando un’ulteriore conferma della sua attrattività a livello internazionale. La decisione arriva in un momento in cui la gestione del traffico e del turismo diventa prioritaria per preservare il patrimonio naturale e culturale della zona. Le autorità locali continuano a lavorare su strategie che favoriscano un turismo responsabile e sostenibile.

Il Parco delle Cinque Terre chiude il ponte di Pasqua 2026 confermando un’attrattività internazionale costante, nonostante le variabili globali. Lorenzo Viviani punta ora sulla pianificazione strategica per bilanciare l’alto numero di visitatori con le esigenze dei residenti. L’affluenza registrata durante le festività pasquali mette in luce la necessità di evolvere verso una qualità dell’accoglienza superiore. L’obiettivo è trasformare il successo numerico in una convivenza sostenibile tra i turisti e chi abita stabilmente nel territorio. La gestione dei flussi attraverso la viabilità dei sentieri. Per evitare l’effetto imbuto nei passaggi più angusti, l’Ente ha consolidato l’uso dei sensi unici lungo i percorsi pedonali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cinque Terre: sensi unici e turismo etico per battere il caos "Sensi unici" a Poggio a Caiano. Il botta e risposta tra i due entiSenso unico in via Vittorio Emanuele II: la decisione sul ripristino adesso spetta alla provincia di Prato. Sensi unici per alleggerire il traffico. Tre progetti per Ravenna Sud: "Consiglio territoriale favorevole"Il consiglio territoriale di Ravenna Sud nei giorni scorsi ha dato parere favorevole all’unanimità su tre piani particolareggiati... Cinque Terre, bilancio di Pasqua tra gestione dei flussi e nuove strategie. Viviani: La chiave è la pianificazioneIl ponte di Pasqua si chiude confermando le Cinque Terre come meta di richiamo internazionale, nonostante le incertezze dello scenario globale. Se ... cittadellaspezia.com Turismo alle Cinque Terre, Donatella Bianchi: I flussi vanno gestiti con app e sensi unici | IntervistaGenova – La possibilità di aumentare il costo della card dedicata ai turisti nei giorni di maggiore sovraffollamento. Un’app che permetta di conoscere in tempo reale le presenze di visitatori. La ... ilsecoloxix.it