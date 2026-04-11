Pescara-Sampdoria 1-2 Delfino rimontato e beffato nel finale | cronaca tabellino e voti

Nel match tra Pescara e Sampdoria, il risultato finale è stato di 1-2 a favore della squadra ospite. Il Pescara aveva aperto le marcature con un rigore di Di Nardo a fine primo tempo, mantenendo il vantaggio fino agli ultimi istanti di gioco. Tuttavia, nel recupero, la Sampdoria ha segnato due reti con Conti e Depaoli, completando la rimonta e conquistando i tre punti.

La beffa è di quelle dure da digerire. Dopo aver avuto in pugno la partita fino agli scampoli finali, conducendo le danze grazie al rigore realizzato da Di Nardo a fine primo tempo, il Pescara si è fatto rimontare dalla Sampdoria (reti di Conti e Depaoli) ed ha lasciato lo scontro diretto ai.🔗 Leggi su Ilpescara.it Leggi anche: Pescara-Catanzaro 0-2, crisi senza fine per il Delfino: cronaca, tabellino e voti