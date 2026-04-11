Parma-Napoli | dove vederla tv e streaming formazioni ufficiali orario e classifica Serie A

Il Napoli si prepara a affrontare il Parma nella 32esima giornata di Serie A, con la partita in programma in un orario ancora da definire. La squadra partenopea arriva dopo aver vinto l’ultimo match contro il Milan, risultato che ha rafforzato la loro posizione in classifica. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming. Le formazioni ufficiali sono state comunicate poco prima dell’inizio dell’incontro.

Il Napoli fa visita al Parma nella 32esima giornata di Serie A. Gli azzurri sono reduci dalla vittoria di misura nello scontro diretto contro il Milan che li ha rilanciati nella corsa scudetto, se pur la distanza dall'Inter sia ancora di 7 punti. Un distacco non da poco ma non ancora incolmabile a 7 giornate dalla fine, visto anche il difficile impegno in trasferta dei nerazzurri contro il Como. Conte vuole tenere vive le speranze scudetto e andrà al Tardini con l'obiettivo di mettere pressione a Chivu, contro un Parma già abbastanza tranquillo in chiave salvezza, grazie anche al pareggio contro la Lazio nell'ultimo turno.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Parma-Napoli: dove vederla (tv e streaming), formazioni ufficiali, orario e classifica Serie A Leggi anche: Lazio-Parma: formazioni ufficiali, orario, dove vederla (tv e streaming) e classifica Serie A Leggi anche: Napoli-Roma: formazioni ufficiali, orario, dove vederla (tv e streaming) e classifica Serie A Inter-Juventus: 3-2 gol e highlights | Serie A