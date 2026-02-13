Napoli-Roma | formazioni ufficiali orario dove vederla tv e streaming e classifica Serie A

Il Napoli e la Roma scendono in campo questa sera al Maradona, una partita che potrebbe cambiare le sorti della classifica di Serie A. Il motivo è semplice: entrambe le squadre cercano punti importanti per avvicinarsi alla vetta, con il Napoli che punta a consolidare il proprio vantaggio e la Roma desiderosa di avvicinarsi. La gara viene trasmessa in diretta tv e streaming, con orario alle 20.45. La differenza tra le due squadre è di appena tre punti, rendendo questa sfida decisiva per il proseguimento del campionato.

Napoli-Roma, uno snodo cruciale per il destino di questo campionato. Questa sera al Maradona va in scena il big match tra due squadre che al momento sono separate da soli tre punti. La squadra di Conte è terza a quota 49, i giallorossi sono a 46 e puntano ad agganciare i partenopei, nonchè a superare la Juventus. Una grande occasione per la squadra di Gasperini che vuole prendersi un posto in Champions; per il Napoli invece è forse l'ultima chance per tenere vivo un piccolo spiraglio per lo scudetto. Conte non recupera McTominay, Gasp deve ancora rinunciare a Dybala.