Il Papa ha rivolto un appello a pregare per la pace, ricevendo con gioia le migliaia di fedeli radunati in piazza San Pietro. In un momento che definisce come una fase drammatica della storia, ha invitato a pregare affinché regni la pace in tutto il mondo. La folla ha risposto con entusiasmo all’invito, ascoltando con attenzione le parole del Papa.

Papa Leone XIV accoglie con gioia le migliaia di fedeli che si sono radunate a piazza San Pietro raccogliendo il suo appello a pregare per la pace. “Grazie per la vostra presenza e per aver voluto rispondere a questa chiamata, a questo invito a unirci tutti con la nostra voce, con i nostri cuori, con la nostra vita, a pregare per la pace”, ha esordito il pontefice. “ La pace ce l’abbiamo tutti nei nostri cuori. Che la pace davvero regni in tutto il mondo, siamo noi portatori di questo messaggi o. In questi giorni dell’ottava di Pasqua noi crediamo profondamente nella presenza di Gesù risorto fra noi. Adesso, uniti nella preghiera del santo...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Papa Leone XIV: “Ora drammatica della storia. La pace regni in tutto il mondo”

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