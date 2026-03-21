Il Milan ha vinto 3-2 contro il Torino nella partita della 30ª giornata di Serie A. I rossoneri sono riusciti a superare gli avversari in una sfida ricca di emozioni, portando a casa i tre punti. La partita si è conclusa con un risultato stretto e combattuto, influenzando la classifica del campionato.

Il Milan ha battuto il Torino nella sfida valida per la giornata numero 30 del campionato di Serie A con i rossoneri che hanno avuto la meglio con un 3-2 al termine di una partita emozionante. I voti di Milan-Torino (Ansa Foto) – calciomercato.it Il primo tempo vede il Milan in vantaggio grazie alla rete di Pavlovic con un gran tiro da fuori beffando Paleari. Il pareggio arriva dopo poco grazie a Simeone che sfrutta al meglio una respinta di Maignan e chiude la prima frazione sul pareggio. Nella ripresa i rossoneri tornano avanti grazie a Rabiot con Fofana che dopo appena un minuto riesce a trovare il gol del 3-1. Finale acceso grazie al calcio di rigore messo a segno da Vlasic che ha scatenato le grandi polemiche da parte di Allegri. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Pagelle Milan-Torino 3-2, i voti della sfida: sorpasso rossonero sul Napoli

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