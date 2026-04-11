Sabato 11 aprile 2026, un incontro tra il presidente di un Paese europeo e rappresentanti del Vaticano ha avuto luogo a Parigi. Durante il vertice, si è parlato della situazione in Medio Oriente, con particolare attenzione alla richiesta di fermare le ostilità e avviare un processo di dialogo tra le parti coinvolte. L’incontro ha coinvolto anche discussioni sui possibili interventi diplomatici e sulle iniziative di pace da adottare nella regione.

Il vertice tra l’inquilino dell’Eliseo e il Vaticano, avvenuto questo sabato 11 aprile 2026, ha messo al centro del dibattito diplomatico la necessità di interrompere le ostilità in Medio Oriente. Durante l’incontro di un’ora con Brigitte, Macron ha espresso una posizione in linea con il recente richiamo lanciato da Papa Leone, il quale ha definito i conflitti armati come una vera e propria blasfemia. Diplomazia e negoziati per la stabilità mediorientale. Il dialogo serrato avvenuto nei palazzi pontifici si è concentrato in modo specifico sulla crisi che sta colpendo il Libano. La strategia delineata dal leader francese punta a superare le attuali tensioni attraverso l’apertura di canali negoziali, cercando una via d’uscita che privilegi la risoluzione diplomatica rispetto all’escalation militare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pace in Medio Oriente: l’alleanza tra Macron e il Vaticano

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