Ostia Antica arriva in hotel | le opere segrete ora si vedono gratis a Roma

A Roma, alcune opere provenienti dagli scavi di Ostia Antica sono state esposte gratuitamente negli hotel della città. Si tratta di pezzi che normalmente si trovano nei siti archeologici e che ora sono visibili in ambienti pubblici e privati, offrendo al pubblico un’occasione unica di ammirare l’antichità senza dover visitare i luoghi storici. L’iniziativa permette di avvicinare l’arte e la storia a un pubblico più vasto, anche fuori dai consueti circuiti museali.

Quando l’arte esce dai luoghi tradizionale per approdare nelle nostre vite quotidiani, sembra sempre di assistere ad un evento davvero eccezionale. E lo è, perché ci offre nuove occasioni per ammirare dei capolavori spesso rimasti nascosti. È quello che succede a Roma, dove le opere di Ostia Antica diventano accessibili gratuitamente al grande pubblico arrivando in hotel e trasformando alcune strutture ricettive della Capitale in luoghi di scoperta e valorizzazione culturale. LEGGI ANCHE: Dai set ai sogni: Dante Ferretti in mostra a Roma A Roma l’arte esce dai musei: le opere di Ostia Antica arrivano in hotel e diventano fruibili gratuitamente. 🔗 Leggi su Funweek.it S.T.Ar.T. Ostia: la tecnologia riporta in vita l’antica RomaOstia, 10 aprile 2026 – La tecnologia entra nei luoghi della memoria per conservarli, studiarli, restituirli al pubblico con strumenti nuovi, anche... Temi più discussi: Sabato di Pasqua e Pasquetta al Parco Archeologico di Ostia Antica; Il progetto del Mic: i reperti di Ostia Antica arrivano nella Capitale; Ostia antica va in città: tre hotel di Roma accolgono tre opere antiche uscite dai depositi e restaurate; Ostia Antica arriva in hotel: le opere segrete ora si vedono gratis a Roma. Ostia Antica arriva in hotel: le opere segrete ora si vedono gratis a RomaA Roma l’arte esce dai musei: le opere di Ostia Antica arrivano in hotel e diventano gratis, trasformando gli spazi in luoghi di cultura. funweek.it Il progetto del Mic: i reperti di Ostia Antica arrivano nella CapitaleTre opere di età imperiale saranno esposte in alcuni alberghi romani grazie a una nuova iniziativa promossa dal Ministero della Cultura e da Federalberghi ... avvenire.it L'attività di sorveglianza aerea ha permesso di individuare alcune discariche di auto a cielo aperto nei pressi dell'area archeologica di Ostia Antica - facebook.com facebook Il Teatro Ostia Antica Festival torna ad illuminare il palcoscenico a cielo aperto del Teatro romano di Ostia, con spettacoli di prosa e danza di respiro internazionale, tra classici e contemporaneità. Conferenza stampa: lunedì 20 aprile ore 12:30, Teatro Argentin x.com