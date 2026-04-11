Domenica 12 aprile 2026 alle ore 14:00 si gioca la partita tra Osasuna e Real Betis, valida per la Liga. La sfida si svolge nello stadio di El Sadar, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici vengono anticipati prima del calcio d’inizio, offrendo agli appassionati un’anticipazione delle possibili sorti dell'incontro.

La prima partita della domenica di Liga sarà quella che vedrà l’Osasuna ospitare il Real Betis, nella cornice sempre calda di El Sadar. I Navarri vivono un periodo di grande serenità, sono ormai salvi e possono giocare senza pressioni e pensieri; per gli andalusi, invece, i fronti da onorare sono addirittura due. I Verdiblancos, infatti,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Osasuna-Real Betis (domenica 12 aprile 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. I Navarri ospitano i Verdiblancos

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Pronostico Osasuna vs Real Betis – 12 Aprile 2026Nel contesto competitivo de La Liga, la sfida tra Osasuna e Real Betis in programma il 12 Aprile 2026 alle 14:00 allo Stadio El Sadar rappresenta un confronto ... news-sports.it

Osasuna – Real Betis Siviglia streaming, orario, probabili formazioni e dove vederla in diretta tvQuesto pomeriggio alle ore 14.00 si terrà la sfida valevole per la sfida della trentaquattresima giornata di LaLiga 2023/24 tra Osasuna e Real Betis Siviglia. La sfida sarà visibile in diretta ... generationsport.it