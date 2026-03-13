Domenica 15 marzo 2026 alle ore 21:00 si affrontano Real Sociedad e Osasuna in una partita valida per il campionato di calcio. La squadra basca, dopo un cambio di allenatore, ha migliorato la propria posizione in classifica e si presenta con l’obiettivo di continuare a crescere. L’Osasuna, invece, cerca punti importanti in questa sfida. La partita si svolge nella cornice del San Sebastián.

La Real Sociedad è riuscita a raddrizzare la stagione che sembrava destinata all’anonimato: con l’arrivo di Matarazzo, infatti, i baschi hanno cambiato passo e hanno ottenuto una classifica più dignitosa e soprattutto la possibilità di giocarsi la finale di Copa del Rey, contro l’Atletico Madrid. Nello scorso turno abbiamo avuto un assaggio di quello che. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Real Sociedad-Osasuna (domenica 15 marzo 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I baschi attendono i Navarri

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