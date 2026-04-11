Oroscopo Weekend 11-12 Aprile 2026 | Marte accende l’azione ma non tutto è chiaro Cosa Fare Segno per Segno

Il fine settimana dell'11 e 12 aprile 2026 si apre con Marte in Ariete, che stimola un’energia più attiva rispetto ai giorni precedenti. Tuttavia, l’approssimarsi della congiunzione tra Marte e Nettuno prevista per il 13 aprile introduce elementi di incertezza nel quadro generale. La presenza di questo pianeta nel cielo influenza le dinamiche dell’ultimo weekend di questa settimana, creando una situazione in cui l’azione si combina a situazioni poco chiare.

Il weekend dell’11 e 12 aprile 2026 entra nel vivo con un cambio di passo molto concreto: l’ingresso di Marte in Ariete del 9 aprile ha acceso il motore dell’azione, ma l’avvicinamento alla congiunzione con Nettuno del 13 aprile rende il movimento meno lineare di quanto sembri. In questo secondo weekend di aprile, tra primi pranzi all’aperto e gite fuori porta tipicamente italiane, la vera differenza la fa chi sa dosare energia e direzione. Non basta partire: serve capire dove stai andando. Firma editoriale: Artemide Revisione: Redazione Aggiornato l’11 aprile 2026 In breve (Analisi v4.2): Indice di Fluidità Artemide: 82% Evento Master: Marte in Ariete (dal 9 aprile) + avvicinamento congiunzione Marte-Nettuno (13 aprile)? azione forte ma da orientare con lucidità.🔗 Leggi su Feedpress.me

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