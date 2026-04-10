Oroscopo Weekend 11-12 Aprile 2026 | Marte in Ariete Accende l' Iniziativa — Cosa Fare Segno per Segno

Il fine settimana dell'11 e 12 aprile 2026 segna l'inizio di una fase di maggiore energia per molti italiani, grazie all'ingresso di Marte in Ariete. Questa posizione planetaria si traduce in una spinta ad agire, a prendere decisioni e a muoversi con maggiore determinazione. Le influenze si fanno sentire in vari settori, portando un ritmo più rapido nelle attività quotidiane e nei progetti in corso.

Il weekend dell'11 e 12 aprile 2026 porta in Italia i primi veri giorni di primavera marziana: Marte ha appena fatto il suo ingresso in Ariete, il segno che governa, e l'energia è quella di chi ha voglia di agire, decidere, partire. Ma attenzione alla fretta — Mercurio in Pesci invita a non bruciare le tappe. Firma editoriale: Artemide Revisione: Redazione Aggiornato il 10 aprile 2026 In breve (Analisi v4.3 — Il Risveglio della Primavera):?? Indice di Energia: 88%?? Evento Master: Marte in Ariete — Il "Grande Risveglio". Il motore del cielo è acceso e pronto a regalare il weekend più dinamico del 2026.?? Sottotraccia: L'abbraccio Marte-Nettuno trasforma l'azione in sogno realizzato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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