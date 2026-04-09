Euphoria torna dopo 4 anni nella terza stagione su Sky anche Sharon Stone e Rosalia

Da ilgiorno.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo quattro anni dalla seconda stagione, torna su Sky la serie televisiva Euphoria, creata, diretta e prodotta da Sam Levinson. La nuova stagione include interpreti come Sharon Stone e Rosalia, accanto alla protagonista Zendaya, vincitrice di un premio Emmy. La serie affronta temi legati ai sentimenti, agli eccessi e alle fragilità di una generazione, riprendendo le vicende dei personaggi e le loro inquietudini.

A quattro anni di distanza dalla seconda, acclamatissima stagione, si riaccendono i riflettori su inquietudini, eccessi e fragilità di una generazione: torna con i nuovi episodi Euphoria, il cult HBO creato, diretto e prodotto da Sam Levinson con protagonista la vincitrice del premio Emmy Zendaya. La terza stagione debutta in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti dal 13 aprile su Sky e in streaming su Now. Realizzata in collaborazione con A24, la terza stagione della serie, diventata un vero e proprio fenomeno della cultura pop — le prime due stagioni hanno collezionato ben 25 nomination agli Emmy, conquistando nove vittorie — si compone di otto episodi, in onda uno a settimana, ogni lunedì, su Sky Atlantic. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Euphoria torna dopo 4 anni, nella terza stagione su Sky anche Sharon Stone e Rosalia

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