Euphoria torna dopo 4 anni nella terza stagione su Sky anche Sharon Stone e Rosalia

Dopo quattro anni dalla seconda stagione, torna su Sky la serie televisiva Euphoria, creata, diretta e prodotta da Sam Levinson. La nuova stagione include interpreti come Sharon Stone e Rosalia, accanto alla protagonista Zendaya, vincitrice di un premio Emmy. La serie affronta temi legati ai sentimenti, agli eccessi e alle fragilità di una generazione, riprendendo le vicende dei personaggi e le loro inquietudini.

A quattro anni di distanza dalla seconda, acclamatissima stagione, si riaccendono i riflettori su inquietudini, eccessi e fragilità di una generazione: torna con i nuovi episodi Euphoria, il cult HBO creato, diretto e prodotto da Sam Levinson con protagonista la vincitrice del premio Emmy Zendaya. La terza stagione debutta in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti dal 13 aprile su Sky e in streaming su Now. Realizzata in collaborazione con A24, la terza stagione della serie, diventata un vero e proprio fenomeno della cultura pop — le prime due stagioni hanno collezionato ben 25 nomination agli Emmy, conquistando nove vittorie — si compone di otto episodi, in onda uno a settimana, ogni lunedì, su Sky Atlantic. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Euphoria torna dopo 4 anni, nella terza stagione su Sky anche Sharon Stone e Rosalia Leggi anche: Il nuovo trailer della terza stagione di EUPHORIA, dal 13 Aprile su Sky e HBO Max Temi più discussi: Euphoria 3, torna la serie con Zendaya e Jacob Elordi: trama, quando esce e cosa sapere sull'ultima stagione; Euphoria 3: il ritorno più atteso della TV; Euphoria 3, Zendaya nei guai: il nuovo trailer svela uno sfiancante interrogatorio con la DEA; 'Euphoria 3' arriva il nuovo trailer dell’attesissima terza stagione. Euphoria torna dopo 4 anni, nella terza stagione su Sky anche Sharon Stone e RosaliaA quattro anni di distanza dalla seconda, acclamatissima stagione, si riaccendono i riflettori su inquietudini, eccessi e fragilità di una generazione: torna con i nuovi episodi Euphoria, il cult Hbo ... ansa.it Euphoria 3: il ritorno più atteso della TVDopo 4 anni torna Euphoria con la terza stagione: nuovi episodi, nuove star e una riflessione più profonda su fede, redenzione e identità. libreriamo.it … Maude Apatow vive talmente all’ombra del padre (produttore di mezza commedia USA degli anni 2000) che anche qui le affiancano un’adulta più rilevante di lei (Sharon Stone di nuovo in versione Casinò). E Hunter Schafer Dal trailer sembra un’escort d’ x.com Sharon Stone rivela il miglior baciatore di Hollywood: non era romantico e ha segnato un'epoca Non nasce dal glamour ma dalla recitazione. Tecnica e magnetismo che coincidono Leggi l’articolo completo di Alfredo Zermo al link nel primo commento - facebook.com facebook