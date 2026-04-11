Oddio Caterina Balivo si blocca subito cala il gelo in diretta

Nell’ultima puntata settimanale di La volta buona è stato riservato ben più di un semplice dibattito tra ospiti. Nel corso della trasmissione condotta da Caterina Balivo, infatti, si è acceso un confronto che da giorni tiene banco nel mondo dello spettacolo, coinvolgendo Angelo Costabile e Corinne Clery. La tensione era già nell’aria prima ancora che venisse data la parola al diretto interessato. La conduttrice ha infatti voluto introdurre il tema con una lunga premessa, ricordando come nei giorni precedenti l’attrice avesse accusato il suo ex compagno di comportamenti poco trasparenti, tra cui quello di aver chiamato i paparazzi. Proprio nel momento in cui si apprestava a chiarire la posizione di Costabile, però, è arrivato un imprevisto che ha alleggerito temporaneamente il clima in studio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Caterina Balivo, gelo con il manager di Shaila Gatta dopo la diretta: cos’è successoContinua a far discutere la recente ospitata di Shaila Gatta a La Volta Buona, il programma pomeridiano di Caterina Balivo in onda su Rai 1.

La Volta Buona, Giancarlo Magalli imbarazza Caterina Balivo: momenti di geloNel panorama del daytime televisivo, pochi programmi riescono a coniugare intrattenimento leggero, racconto umano e momenti di confronto come La...

Si parla di: La Volta Buona: da Pasquetta una nuova settimana con Caterina Balivo e i suoi ospiti.

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Caterina Balivo e Alberto Matano, è guerra in Rai: si contendono il programma più importante, ecco qualeCaterina Balivo e Alberto Matano sono in lizza per condurre uno dei programmi più importanti della rete ammiraglia Rai. donnapop.it