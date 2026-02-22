Nuova rotatoria | lavori in vista su viale Osimo

Una nuova rotatoria sarà costruita a Sansepolcro, per migliorare la viabilità. La causa sono i problemi di traffico all’incrocio tra viale Osimo, via del Frantoio e via Boccaccio, vicino al supermercato Unicoop. I lavori inizieranno a breve e coinvolgeranno l’area centrale della città. L’obiettivo è ridurre gli ingorghi e rendere più sicuro il passaggio dei veicoli. La realizzazione della rotatoria cambierà il flusso di traffico in questo punto strategico.

SANSEPOLCRO Una nuova rotatoria all’orizzonte nel centro urbano di Sansepolcro. Verrà realizzata all’incrocio fra viale Osimo, via del Frantoio e la confluenza in uscita di via Giovanni Boccaccio, in pratica all’altezza del supermercato Unicoop. Un intervento che rientra nei piani dell’amministrazione comunale, la quale precisa che al momento è alla ricerca dei necessari finanziamenti, ma che si farà e il motivo è ben preciso: "L’incrocio in questione è un punto delicato e la rotatoria che abbiamo in mente si inserisce nell’ambito delle operazioni che abbiamo programmato per migliorare il livello di sicurezza lungo viale Osimo, una fra le strade più trafficate in assoluto della città e la cui importanza è davvero strategica", ha spiegato il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Riccardo Marzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

