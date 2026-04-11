Un bambino ha scritto una letterina chiedendo di vedere una nuova serie dei Cesaroni, una produzione televisiva conclusa dodici anni fa. La richiesta ha attirato l’attenzione di molti, anche se il programma non è più in onda da tempo. La richiesta arriva in un momento in cui si parla di possibili riprese o riadattamenti, alimentando l’interesse dei fan più affezionati.

Bertuccioli E poi qualcuno dice che Babbo Natale non esiste. Potrà smentire quei miscredenti il bambino che in una letterina aveva espresso il desiderio di vedere una nuova serie dei Cesaroni, terminata dodici anni fa, quando lui non era ancora nato. Eccolo accontentato. Da lunedì 13 aprile, in prima serata su Canale 5 potrà seguire I Cesaroni – Il ritorno, con Claudio Amendola-Giulio Cesaroni e la sua sempre più allargata, squinternata e legatissima famiglia che, nel romanissimo, delizioso quartiere della Garbatella, dovrà dire addio alla bottiglieria, loro da generazioni. Accanto a Claudio-Giulio tornano alcuni attori e personaggi delle... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "Noi, i Cesaroni: puri e sgangherati". Bentornati a Roma caput fiction

I Cesaroni 7 – Il ritorno: data di uscita, anticipazioni e nuove storie nella fiction di Canale 5Dopo anni di attesa e alcuni slittamenti nel palinsesto televisivo, I Cesaroni 7 – Il ritorno è finalmente pronto ad arrivare su Canale 5.

Garbatella riabbraccia i Cesaroni 12 anni dopo. Amendola commuove tutti: "Antonello Fassari è ancora qui con noi"Torna in tivù - dopo 12 anni - una delle serie televisive più amate dagli italiani e (soprattutto) dai romani.

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Noi, i Cesaroni: puri e sgangherati. Bentornati a Roma caput fictionPer la prima volta, oltre che protagonista, è anche regista della serie. quotidiano.net

Torna I Cesaroni, Claudio Amendola a Tgcom24: Tutto è nato da una letterina a Babbo NataleI Cesaroni, saga familiare romanissima, torna dopo una pausa lunga un decennio e riporta sullo schermo - a partire dal 13 aprile, in prima serata su Canale 5 - alcuni dei personaggi più amati del pubb ... msn.com