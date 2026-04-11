Domenica 12 aprile 2026 alle 17:15 si disputa la partita tra Nizza e Le Havre, valida per la 29ª giornata di Ligue 1. La sfida mette di fronte due squadre coinvolte nella lotta per la salvezza, con le formazioni ufficiali appena annunciate e i convocati già noti. Tra le due compagini, figura anche un ex allenatore, ora alla guida di una delle due formazioni.

Sfida salvezza in questo turno numero 29 di Ligue1 che vede il Nizza di Puel affrontare il Le Havre di Digard, grande ex della gara. Gli Aiglons vedono avvicinarsi sempre di più il terzultimo posto con l’Auxerre che va a -4 approfittando del netto KO di Strasburgo. Il calendario non aiuta i rossoneri che rischiano di piombare nuovamente nel baratro dopo una faticosa risalita con il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Nizza-Le Havre (domenica 12 aprile 2026 ore 17:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati

Nizza-Le Havre (domenica 12 aprile 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronosticiSfida salvezza in questo turno numero 29 di Ligue1 che vede il Nizza di Puel affrontare il Le Havre di Digard, grande ex della gara.

Le Havre-Auxerre (domenica 05 aprile 2026 ore 17:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocatiLa gara tra Le Havre e Auxerre è un vero e proprio scontro diretto salvezza, con le 2 squadre separate da 6 punti in classifica.