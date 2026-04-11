Domenica 12 aprile 2026 alle 17:15 si gioca la partita tra Nizza e Le Havre, valida per la 29ª giornata di Ligue 1. La sfida vede il Nizza di Puel affrontare il Le Havre di Digard, che è un ex calciatore della squadra avversaria. La partita mette in palio punti importanti per la classifica, in una fase cruciale della stagione. Le formazioni ufficiali saranno comunicate poco prima del calcio d’inizio.

Sfida salvezza in questo turno numero 29 di Ligue1 che vede il Nizza di Puel affrontare il Le Havre di Digard, grande ex della gara. Gli Aiglons vedono avvicinarsi sempre di più il terzultimo posto con l’Auxerre che va a -4 approfittando del netto KO di Strasburgo. Il calendario non aiuta i rossoneri che rischiano di piombare nuovamente nel baratro dopo una faticosa risalita con il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Nizza-Le Havre (domenica 12 aprile 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici

Le Havre-Auxerre (domenica 05 aprile 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronosticiLa gara tra Le Havre e Auxerre è un vero e proprio scontro diretto salvezza, con le 2 squadre separate da 6 punti in classifica.

Le Havre-Auxerre (domenica 05 aprile 2026 ore 17:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocatiLa gara tra Le Havre e Auxerre è un vero e proprio scontro diretto salvezza, con le 2 squadre separate da 6 punti in classifica.

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