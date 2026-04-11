Niente limiti di orario per i tavolini all' esterno dei locali a Pescara Vecchia | c' è la sospensiva dell' ordinanza Cenerentola
A Pescara Vecchia, i tavolini all’esterno dei locali non sono più soggetti a limiti di orario, grazie a una sospensiva che blocca temporaneamente l’ordinanza precedente. Gli esercenti possono quindi mantenere i tavolini fino all’orario di chiusura senza restrizioni, in attesa di eventuali nuovi rilievi fonometrici. La decisione riguarda esclusivamente l’area storica e i locali che vi operano.
Niente limiti di orario per i tavolini posizionati all'esterno delle attività di Pescara Vecchia. Gli esercenti possono lasciarli lì fino all'ora di chiusura, almeno fino a quando non ci saranno dei nuovi rilievi fonometrici. Questo quanto deciso dal Tar (Tribunale amministrativo regionale) che.🔗 Leggi su Ilpescara.it
Pescara: ordinanze Cenerentola, crollo del 70% e locali in crisiLe videointerviste promosse da Sinistra Italiana-Avs a Pescara Vecchia hanno messo in luce il drammatico impatto delle ordinanze Cenerentola sulla...