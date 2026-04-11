Nicole Minetti graziata da Mattarella per motivi umanitari | doveva scontare 3 anni e 11 mesi di carcere

Nicole Minetti, ex consigliera regionale coinvolta nel processo 'Ruby bis', è stata graziata dal Presidente della Repubblica. La condanna definitiva prevedeva un totale di circa 3 anni e 11 mesi di carcere, suddivisi tra peculato e induzione alla prostituzione. La decisione di concedere la grazia, comunicata da una fonte di pubblico servizio, è stata motivata per «motivi umanitari». La notizia è stata anticipata da una trasmissione di approfondimento televisivo.

Mi Manda RaiTre ha anticipato che Nicole Minetti, l'ex consigliera regionale della Lombardia condannata in via definitiva a un anno e un mese per peculato e a due anni e 10 mesi per induzione alla prostituzione nell'ambito del processo 'Ruby bis', le cosiddette 'cene eleganti', è stata graziata.🔗 Leggi su Riminitoday.it Nicole Minetti graziata da Mattarella per “motivi umanitari”Nicole Minetti, l'ex consigliera regionale della Lombardia condannata in via definitiva a 1 anno e 1 mese per peculato e a 2 anni e 10 mesi per...