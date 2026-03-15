Trump ha invitato i Paesi alleati a inviare navi nello Stretto di Hormuz, chiedendo loro di partecipare alla sorveglianza. Teheran ha risposto affermando che il passaggio è consentito solo a chi non è alleato degli Stati Uniti. Nel frattempo, l’ambasciata americana a Baghdad è stata colpita per la seconda volta dalle milizie sciite irachene, mentre in Libano sono stati condotti raid israeliani di ampio calibro.

ERBIL - La terza settimana di guerra lanciata da Stati Uniti e Israele contro l’Iran inizia con l’evidente inasprimento e allargamento dei combattimenti. Le conseguenze in termini di perdite di vite umane, oltre a danni economici e ambientali, stanno assumendo proporzioni gigantesche e appaiono destinate a peggiorare ulteriormente. Quella che agli occhi di Donald Trump e Benjamin Netanyahu doveva essere quasi una passeggiata destinata a concludersi con la rapida caduta del regime degli ayatollah, defenestrati dalla rivoluzione interna incoraggiata dai raid aerei, si sta rivelando una crisi gravissima dai contorni incerti, incontrollati e molto pericolosi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - L'appello di Trump per lo Stretto di Hormuz ai Paesi alleati: «Inviate le vostre navi». Teheran: «Passa chi non è alleato degli Usa»

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