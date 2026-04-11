Naughty Dog sta lavorando a un nuovo progetto che ha attirato molta attenzione tra gli appassionati di videogiochi. Fonti vicine allo studio indicano che, oltre alla prossima uscita, potrebbe essere in sviluppo un ritorno a una delle sue IP più note, suscitando grande curiosità. La notizia ha già generato numerose speculazioni tra i fan, che attendono aggiornamenti ufficiali per conoscere i dettagli di questa possibile sorpresa.

C’è grande attesa per la prossima opera videoludica di Naughty Dog, ma pare che lo studio di punta di Playstation abbia in serbo per i suoi fan storici una grandissima sorpresa che potrebbe addirittura oscurare la nuova IP. Scopriamo di cosa si tratta e quando potremmo vederlo girare sulle nostre console casalinghe. L’attuale generazione di console è stata atipica rispetto alla storia del medium videoludico. Non solo perché a differenza delle precedenti c’è stato un cambio dei costi di mercato (i prezzi di giochi e console sono saliti col tempo invece che abbassarsi a causa delle contingenze economico-sociali di questi anni), ma anche e soprattutto per un cambio di modello di vendita e di strategie di produzione.🔗 Leggi su Esports247.it

© Esports247.it - Naughty Dog, dietro Intergalactic c’è un’altra grossa IP: si tratta di un ritorno inaspettato

Uncharted 5: Naughty Dog ha scartato il sequel per nuovi IPNaughty Dog ha considerato lo sviluppo di Uncharted 5 tra il 2019 e il 2020, ma ha poi preferito investire su altri titoli.