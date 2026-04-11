Mercoledì 15 aprile alle 20:00, il Teatro Bolivar di Napoli ospiterà la rappresentazione della commedia

Mercoledì 15 aprile, alle ore 20:00, il palcoscenico del Teatro Bolivar di Napoli ospiterà la messa in scena di Mettiteve a fa’ ll’ammore cu me, una commedia che punta a trasformare l’arte scenica in un motore di assistenza sociale. L’intero ricavato della serata sarà infatti destinato al Centro La Tenda, presidio fondamentale situato nel quartiere della Sanità che garantisce accoglienza notturna, supporto sanitario, aiuto per le famiglie e i minori, oltre alla distribuzione di farmaci vive in condizioni di indigenza. Il valore sociale della cultura tra tradizione teatrale e necessità concrete. L’iniziativa nasce dalla volontà di Sole e Solidarietà APS, un’associazione composta da professionisti già operativi in reti sociali consolidate, con l’obiettivo di creare connessioni reali tra chi possiede risorse e chi ne è privo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli: il teatro di Scarpetta al Bolivar per aiutare la Sanità

Al Teatro Bolivar di Napoli uno spettacolo per sostenere il Centro La TendaIl Teatro Bolivar di Napoli ospiterà uno spettacolo teatrale “Mettiteve a fa’ ll’ammore cu me” che andrà in scena mercoledì 15 aprile alle ore 20:00...