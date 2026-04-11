Napoli buone notizie dalla Premier | il riscatto è vicinissimo

Il Napoli si avvicina a un momento di svolta nel mercato, con un riscatto che sembra ormai vicino. La squadra lavora sia sugli acquisti sia sulle cessioni, cercando di risolvere alcune questioni aperte relative ai giocatori in uscita. La società e lo staff tecnico stanno seguendo attentamente le operazioni per rafforzare la rosa e gestire le uscite in modo strategico.

Il Napoli prepara un mercato importante, non solo in entrata. Manna e il suo staff pensano anche a risolvere alcune situazione spinose in uscita. L’assist potrebbe arrivare dall’Inghilterra, perché Jens Cajuste viaggi verso il riscatto automatico: l’Ipswich Town è secondo in Championship con due partite in meno, a pochi passi dalla promozione in Premier League che attiverebbe l’obbligo. Ipswich verso la Premier: Cajuste a un passo dal riscatto obbligatorio. La vittoria 2-0 contro il Norwich City in trasferta ha consolidato la posizione della squadra inglese nella corsa al salto di categoria. Gli uomini di Ipswich Town occupano il secondo posto con 10 punti di svantaggio dalla capolista Coventry e 2 di vantaggio sul Millwall, ma con due gare ancora da disputare.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, buone notizie dalla Premier: il riscatto è vicinissimo Napoli, non arrivano buone notizie dalla Serie A: la classifica fa discutereSono stati aggiornati i valori di mercato della Serie A secondo ‘Transfermarkt’ ma i dati, in casa azzurra, fanno discutere. Juventus: buone notizie dalla Continassa: Dusan Vlahovic accelera i tempi del recupero e si avvicina a grandi passi al rientro in gruppo. Non arrivano buone notizie per il Napoli: David Neres è costretto allo stop