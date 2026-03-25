Napoli non arrivano buone notizie dalla Serie A | la classifica fa discutere

Da spazionapoli.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati aggiornati i valori di mercato dei giocatori della Serie A secondo il database 'Transfermarkt'. I dati relativi alla squadra di Napoli, attualmente in classifica, suscitano discussioni tra gli addetti ai lavori. La posizione in classifica e le valutazioni dei calciatori sono al centro di attenzione, mentre le cifre ufficiali sono state rese pubbliche nelle ultime ore.

Sono stati aggiornati i valori di mercato della Serie A secondo ‘Transfermarkt’ ma i dati, in casa azzurra, fanno discutere. Il Napoli, protagonista nelle ultime stagioni, compare poco nella classifica dei giocatori più preziosi del campionato. Solo un azzurro riesce a entrare nella top 10, mentre altri nomi della rosa restano più indietro. I giocatori più preziosi della Serie A: solo un azzurro in top 10. Secondo la nuova classifica dei valori di mercato della Serie A, pubblicata da ‘Transfermarkt, il Napoli fatica a piazzarne più di uno tra i più quotati, pur avendo diversi giocatori di livello in rosa.   Visualizza questo post su Instagram   Un post condiviso da Spazio Napoli (@spazionapoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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