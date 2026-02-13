Lotta al tumore del seno all' Oncologico di Bari al via sperimentazione clinica internazionale

L’Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari ha avviato una sperimentazione clinica internazionale per trovare una nuova arma contro il tumore al seno più aggressivo. La causa di questa iniziativa è la necessità di migliorare le opzioni di trattamento per le pazienti con forme avanzate della malattia. La ricerca, nota come studio Ascent-05, coinvolge centri di ricerca di diversi paesi e rappresenta un passo importante per la medicina italiana. La partecipazione di Bari testimonia l’impegno del nostro sistema sanitario nel trovare soluzioni innovative contro il cancro al seno.

Lo studio clinico riguarda la somministrazione di un immunoterapico associato ad un anticorpo farmaco-coniugato per le pazienti affette da tumore del seno triplo negativo localmente avanzato Una nuova cura per combattere il tumore al seno più aggressivo. Tra i protagonisti della sperimentazione clinica internazionale Ascent-05 c'è anche l'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari, primo centro in Italia a partecipare allo studio. Lo studio clinico prevede la sperimentazione di una terapia combinata che unisce la somministrazione di un immunoterapico ad un anticorpo farmaco-coniugato, capace di colpire direttamente le cellule tumorali.