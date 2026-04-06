Moviola Napoli Milan l’episodio chiave della sfida di Serie A diretta da Doveri | ecco cosa è successo

Durante la partita tra Napoli e Milan, valida per la 31ª giornata di Serie A 202526 e diretta dall'arbitro Doveri, sono stati analizzati alcuni episodi ritenuti controversi. La moviola ha evidenziato situazioni che hanno richiesto un intervento deciso dell’arbitro, con decisioni prese in tempo reale per mantenere il flusso della partita. L’attenzione si è concentrata su alcuni momenti chiave che hanno suscitato discussioni tra gli spettatori.