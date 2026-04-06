Moviola Napoli Milan l’episodio chiave della sfida di Serie A diretta da Doveri | ecco cosa è successo
Durante la partita tra Napoli e Milan, valida per la 31ª giornata di Serie A 202526 e diretta dall'arbitro Doveri, sono stati analizzati alcuni episodi ritenuti controversi. La moviola ha evidenziato situazioni che hanno richiesto un intervento deciso dell’arbitro, con decisioni prese in tempo reale per mantenere il flusso della partita. L’attenzione si è concentrata su alcuni momenti chiave che hanno suscitato discussioni tra gli spettatori.
Manna duro su Lukaku: «Non siamo contenti, ci saranno delle conseguenze! Oggi tocca a Giovane» Cancelo Barcellona, destino già segnato dopo il prestito dall’Al Hilal? Svelata la volontà sua e quella dei blaugrana Bologna, è Joao Mario mania! Può cambiare davvero il futuro dell’esterno portoghese. La posizione del club rossoblù in vista dell’estate Vinicius fa impazzire i tifosi del Real Madrid: «Al momento giusto rinnoverò e resterò qui a lungo. È il club dei miei sogni!». Annuncio che non lascia dubbi sul suo futuro Conferenza stampa Spalletti: «Di Gregorio? Ci voleva una roba forte, di livello. Bisognava che nascesse soprattutto da lui» Cambiaso svela: «Ho vissuto male la settimana in Nazionale, sapevo che non avrei trovato spazio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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