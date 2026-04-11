Morning Weekend – Redazioni nascoste vini rosé e altre storie

Le redazioni nascoste, i vini rosé e le storie di un weekend mattutino si intrecciano in un racconto che riflette le tensioni e le routine quotidiane in Europa. I negoziati sulla guerra continuano a suscitare discussioni e attese, mentre migliaia di persone si adattano a una nuova realtà di vita. Tra incontri, notizie e momenti di tranquillità, si svelano le diverse sfaccettature di un periodo complesso.

Una sensazione di déjà-vu sull’Europa e i negoziati sulla guerra, la nuova vita di migliaia di bottiglie di rosso francese, e una (mezza) buona notizia sulle auto elettriche Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo. È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta. Ep. 1181 – Camminare su una lastra di ghiaccio sottile e le altre storie di oggi . 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Morning Weekend – Redazioni nascoste, vini rosé e altre storie Morning Weekend – Distopie groenlandesi e altre storieRacconti sperabilmente distopici sulla conquista statunitense della Groenlandia, le possibilità di dichiarare i Guardiani della rivoluzione... Morning Weekend – Bio-droni, bratteati, boicottaggi e altre storieGuardiani della rivoluzione, sindaci volontari, cercatori di tesori e aspiranti smascheratori dell’ICE.