Mondiali la decisione clamorosa Così mai successo prima

Nelle settimane che precedono i Mondiali si è aperto un nuovo fronte tra le istituzioni sportive e il governo di un paese coinvolto nel torneo. Dopo un incontro tra i vertici di Teheran e il presidente della FIFA, si è deciso di affrontare la questione della partecipazione dell’Iran alla competizione internazionale. La discussione riguarda un tema che non si era mai verificato in questa forma prima d’ora.

Si apre un nuovo fronte istituzionale a ridosso del torneo: la partecipazione dell’ Iran ai Mondiali è finita al centro di un confronto con la FIFA dopo un incontro tra i vertici di Teheran e il presidente della federazione internazionale, Gianni Infantino. Da un lato, la FIFA conferma la necessità di rispettare il calendario; dall’altro, dal governo iraniano arrivano dichiarazioni che riducono sensibilmente le probabilità di presenza negli Stati Uniti. Il ministro dello sport Ahmad Donyamali ha affermato: «In queste circostanze, la possibilità che l’Iran partecipi alle partite della Coppa del Mondo che si terranno negli Stati Uniti è molto bassa». 🔗 Leggi su Tvzap.it

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