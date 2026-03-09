Sondaggi rimonta clamorosa | Mai successo così Meloni sotto shock

I sondaggi recenti mostrano una rimonta significativa per l’area di governo, con le differenze tra centrodestra e opposizioni che si riducono sensibilmente. La situazione si presenta molto più incerta rispetto a prima, con una competizione che diventa più equilibrata e meno prevedibile. Questa evoluzione ha sorpreso gli osservatori, segnando un cambiamento rispetto alle tendenze precedenti.

Il quadro dei sondaggi registra una fase di riassestamento che riguarda soprattutto l'area di governo: le distanze tra centrodestra e opposizioni si riducono e la competizione appare più aperta. Le ultime rilevazioni di Termometro Politico indicano Fratelli d'Italia ancora in testa, ma il dato del partito principale non è sufficiente a compensare la flessione degli alleati e a stabilizzare la coalizione. Nel dettaglio, Fratelli d'Italia risulta al 29,6%. Tuttavia, la somma complessiva dei partiti dell'attuale maggioranza arretra: il centrodestra scende al 45,8%, con una perdita di circa mezzo punto nell'arco di una settimana. Il calo viene associato, nelle letture degli osservatori, alle difficoltà delle forze minori e a un contesto internazionale che incide sulla percezione dell'azione di governo.

