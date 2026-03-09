Le ballerine stanno conquistando gli uomini più attenti allo stile, diventando un elemento di tendenza tra chi preferisce un look raffinato e pratico. Alcuni appassionati di moda affermano di preferire scarpe con suola larga e robusta, simili a quelle militari, e non sono interessati alle ballerine, considerandole poco adatte al loro stile. La scelta delle calzature sembra riflettere gusti diversi e atteggiamenti distinti rispetto alla moda.

Ballerine? Sono sempre stato un tipo da sneaker robuste. Datemi una suola larga, massiccia, quasi militare. Fatemi indossare una scarpa che sembri pronta a sopravvivere a una piccola apocalisse, o a due, se necessario. Mi piacciono l’impatto e la presenza. Adoro le calzature che entrano nella stanza un attimo prima di me. Per anni è stato così. Poi, all’improvviso, gli uomini più attenti alle nuove tendenze hanno smesso di calpestare il pavimento e hanno iniziato a sfiorarlo. Le ballerine sono diventate, quasi senza fare rumore, la scarpa preferita da quegli uomini attenti alla linea delle loro gambe. E se hai osservato con attenzione, non è una sorpresa: il cambiamento è iniziato intorno al 2020. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Le ballerine spopolano tra gli uomini più alla moda

