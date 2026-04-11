Una domenica per fare un check up e scoprire il mondo del volontariato. Domani dalle 9 alle 18 in piazza XX Settembre a Poggio a Caiano c’è " Misericordia in piazza ", una giornata aperta a tutti per scoprire da vicino il mondo del soccorso, del volontariato e della protezione civile. L’iniziativa è a cura della Misericordia di Poggio a Caiano e del Lions Club con il patrocinio del Comune di Poggio. I cittadini potranno sottoporsi a controlli per il diabete di tipo 2 nel “Camper della salute“ dei Lions che ogni anno torna a Poggio per offrire questo servizio di prevenzione gratuito e molto gettonato dai cittadini. Poi, sempre in piazza XX Settembre, ci sarà una esposizione di mezzi della Misericordia e attrezzature sanitarie, la dimostrazioni di primo soccorso e prove pratiche di rianimazione (BLSD) a cura dei volontari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Misericordia in piazza: visite mediche gratis

Un weekend di visite mediche gratis in tutte le Case della Comunità della LiguriaSalute di prossimità in Liguria: il 18 e 19 aprile visite gratuite e open day nelle Case della Comunità.

Visite mediche gratuite per la prevenzione del tumore al seno: appuntamento in piazza Dante a NapoliEcografie e consulenze gratuite venerdì 6 marzo dalle ore 9 alle 15 in piazza Dante, organizzate dall'Istituto Pascale.

Temi più discussi: Misericordia in piazza: visite mediche gratis; Arriva il 'Camper della Salute': giornata di visite gratuite per la prevenzione di diabete, melanoma e tumori; Medici in piazza con Lions e Misericordia. Prevenzione ed ecologia vanno a braccetto; A Montemurlo torna Medici in Piazza, una giornata dedicata alla prevenzione sanitaria gratuita.

Medici in piazza con Lions e Misericordia. Prevenzione ed ecologia vanno a braccettoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it

Misericordia Piazza al Serchio. Ambulanza e mezzo attrezzatoSignificativa cerimonia a Piazza al Serchio per l’inaugurazione di una nuova ambulanza e di un mezzo attrezzato per il trasporto di persone con disabilità o per spostamenti per visite specialistiche ... lanazione.it

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Al di fuori della Misericordia di Dio non c'è nessun'altra fonte.. #SanGiovanniPaoloII x.com