Minions | tutto quello che c’è da sapere sul film d’animazione

Sabato 11 aprile 2026 alle 21:20 su Italia 1 viene trasmesso il film d’animazione “Minions”, uscito nel 2015 e diretto da Pierre Coffin e Kyle Balda. La pellicola presenta la storia, i personaggi principali e le sequenze animate che hanno riscosso successo tra il pubblico. La programmazione prevede la visione del film in prima serata, offrendo l’opportunità di seguire la trama e i dettagli della produzione.

Minions: trama, personaggi e streaming del film su Italia 1. Questa sera, sabato 11 aprile 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Minions, film d’animazione del 2015 diretto da Pierre Coffin e Kyle Balda. Il film è uno spin-offprequel dei film Cattivissimo me, Cattivissimo me 2 e Cattivissimo me 3 e vede come protagonisti i minions, personaggi creati da Sergio Pablos. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. I minions sono esistiti fin dall’alba dei tempi ed hanno un solo scopo: servire il padrone più cattivissimo al mondo. Evoluti da organismi unicellulari, i minions sbarcano sulla terraferma, si fanno assumere da un T-Rex, ma nel prendere una banana lo fanno accidentalmente scivolare su un masso e cadere in un vulcano.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Minions: tutto quello che c’è da sapere sul film d’animazione Cattivissimo me 2: tutto quello che c’è da sapere sul film d’animazioneCattivissimo me 2: trama, doppiatori personaggi e streaming del film Questa sera, sabato 28 marzo 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda... Cattivissimo me 3: tutto quello che c’è da sapere sul film d’animazioneCattivissimo me 3: trama, personaggi, doppiatori e streaming del film Questa sera, sabato 4 aprile 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda... MINIONS 3 RELEASE DATE MOVED UP THIS IS HUGE #Minions3 #MovieNews