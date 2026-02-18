Milan-Como di Serie A 0-0 | via al match! | LIVE News

Il match tra Milan e Como è iniziato alle 20:45 allo stadio di San Siro, dopo il recupero della 24^ giornata di Serie A. La causa è il rinvio precedente a causa delle condizioni climatiche avverse. I tifosi sono arrivati numerosi, sperando in una vittoria dei rossoneri. Entrambe le squadre cercano punti per migliorare la classifica e mantenere vive le speranze di qualificazione europea. La partita si presenta equilibrata, con occasioni da entrambe le parti e un pubblico in fermento. La palla è ora in gioco.

Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Massimiliano Allegri e Cesc Fàbregas. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Athekame, Ricci, Modric, Jashari, Bartesaghi; R. Leão, Nkunku. A disposizione: Terracciano, Torriani, Gabbia, Odogu, Saelemaekers, Fofana, Loftus-Cheek, Estupiñán, Füllkrug, Pulisic. Allenatore: Allegri. COMO (3-5-2): Butez; Diego Carlos, Ramón, Kempf; Vojvoda, Perrone, Caqueret, Sergi Roberto, Van der Brempt; Nico Paz, Baturina.