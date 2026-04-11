Meteo nel weekend a Firenze si sfiorano i 27 gradi ma da domenica arrivano temporali
Nel fine settimana, Firenze registra temperature che si avvicinano ai 27 gradi, con un clima che richiama l’estate di metà giugno. Tuttavia, a partire da domenica, sono previste precipitazioni temporalesche che alterneranno le giornate calde a momenti di maltempo. La situazione meteorologica si evolve rapidamente, portando un deciso cambiamento rispetto alle condizioni di questi giorni.
Un anticipo d’estate nel cuore di aprile. È questo lo scenario che sta vivendo Firenze, dove nelle prossime ore le temperature toccheranno punte fino a 27 gradi, valori ben oltre la media stagionale e più tipici di fine giugno che della primavera. A determinare questa fase è un robusto campo di.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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