Meteo nel weekend a Firenze si sfiorano i 27 gradi ma da domenica arrivano temporali

Nel fine settimana, Firenze registra temperature che si avvicinano ai 27 gradi, con un clima che richiama l’estate di metà giugno. Tuttavia, a partire da domenica, sono previste precipitazioni temporalesche che alterneranno le giornate calde a momenti di maltempo. La situazione meteorologica si evolve rapidamente, portando un deciso cambiamento rispetto alle condizioni di questi giorni.

Un anticipo d’estate nel cuore di aprile. È questo lo scenario che sta vivendo Firenze, dove nelle prossime ore le temperature toccheranno punte fino a 27 gradi, valori ben oltre la media stagionale e più tipici di fine giugno che della primavera. A determinare questa fase è un robusto campo di.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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News - Neve a Firenze, fiocchi anche in città. Bello, sì… ma siamo pronti 6/1/2026