Dopo le piogge intense di questi giorni in Sicilia, una vasta frana si è aperta nel territorio di Niscemi. Il maltempo ha provocato allagamenti e cedimenti del terreno, creando disagi e preoccupazione tra i residenti. Le autorità sono al lavoro per valutare i danni e mettere in sicurezza le zone colpite.

Un’ampia frana si è estesa nel territorio di Niscemi, nel ragusano, dopo le intense precipitazioni registrate nei giorni scorsi in Sicilia. L’evento ha colpito un pendio abitato, causando il crollo parziale di edifici e la formazione di una voragine che ha inghiottito almeno un’auto, rimanendo sospesa sopra un’apertura profonda. Le autorità hanno attivato immediatamente l’evacuazione di oltre 1.500 persone, spostando i residenti in strutture temporanee. L’emergenza si è aggravata nel corso della giornata, con il terreno che ha continuato a cedere, minacciando ulteriori crolli. L’area, già segnata da eventi simili in passato, è stata dichiarata zona di allarme dal governo italiano, che ha esteso lo stato di emergenza a tutta la Sicilia, ma anche a Sardegna e Calabria, a seguito dei danni provocati dal maltempo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crolli e allagamenti in Sicilia: il maltempo scatena nuove frane nel ragusano dopo le piogge intense

