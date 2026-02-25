Calciomercato l' ex Napoli Mario Rui pronto a tornare in campo?

Mario Rui sarebbe pronto a tornare in campo ripartendo da Dubai. Il terzino portoghese, svincolatosi oltre un anno fa dal Napoli, già nelle prossime ore - riferisce Tuttomercatoweb - potrebbe volare negli Emirati Arabi e firmare con la Forte Virtus, società che milita nella terza divisione locale allenata dall'ex tecnico della Primavera azzurra Andrea Tedesco. Proprio il tecnico napoletano avrebbe avuto un ruolo fondamentale per convincere l'esterno lusitano. L'accordo dovrebbe prevedere un contratto fino a giugno con opzione anche per la prossima stagione che scatterà al raggiungimento di obiettivi già prefissati. Nel club arabo, controllato dall'ex presidente del Verona Maurizio Setti, giocano l'ex Lazio, Verona, Genoa e Torino Fares e gli italiani Serpe e Marsura. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Mario Rui e Napoli: una storia che va oltre il calcioMario Rui ha deciso di lasciare il Napoli dopo sette stagioni, spinto dall'esigenza di una nuova sfida professionale.

