A Bologna, città famosa per lo sport e i motori, si intrecciano storie di legami profondi tra personaggi e tradizioni locali. Recentemente, si sono registrate iniziative e incontri che rafforzano il rapporto tra il mondo sportivo e le radici familiari della città. Le attività sportive continuano a rappresentare un punto di riferimento per la comunità, che si riunisce per condividere passioni e valori.

Bologna, 15 marzo 2026 – Terra di sportivi e di motori, Bologna. E se Cesare Cremonini, con la sua 50 Special, amava risalire i colli verso San Luca, Andrea Kimi Antonelli, che la mamma chiama Andy, ha sempre preferito le quattro ruote e le piste dove mettere in evidenza la sua passione e il suo straordinario talento. Prima i kart, poi le categorie, che l’hanno portato in Formula Uno e, nell’arco di due giorni, a conquistare un record e sfatare un tabù. Il primato? La pole position in Cina: Kimi, con i suoi 19 anni, è il più giovane di tutti i tempi a ottenere un risultato del genere. Il tabù sfatato? Era da vent’anni che un italiano non trionfava in un Gp di Formula Uno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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